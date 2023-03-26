Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня, що закінчується - з 20 по 24 березня, - продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів. Про це свідчать дані НБУ .

Таким чином, регулятор збільшив продаж валюти на 31,7% порівняно з попереднім тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 900,22 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 6 838,92 млн доларів.