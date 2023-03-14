Японія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – Kyodo

Загалом Японія у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії виділила України допомоги на суму близько 210 мільярдів ієн (близько 1,6 мільярда доларів). Про це пише Kyodo, посилаючись на документ про результати роботи Токіо у напрямку офіційної допомоги розвитку за останній рік.

До цієї суми увійшли фінансові ресурси, обладнання та гуманітарна допомога не тільки Україні, а й сусіднім країнам, які приймають біженців.