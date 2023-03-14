Новостей.COM ⇒
2023-03-14
Японія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – Kyodo
До цієї суми включено як допомогу самій Україні, так і сусіднім країнам нашої держави, які приймали біженців, інформує
© unsplash/colt10jordan
Загалом Японія у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії виділила України допомоги на суму близько 210 мільярдів ієн (близько 1,6 мільярда доларів). Про це
До цієї суми увійшли фінансові ресурси, обладнання та гуманітарна допомога не тільки Україні, а й сусіднім країнам, які приймають біженців.
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua