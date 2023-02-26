Нацбанк відреагував на покращення на валютному ринку

Ситуація покращилася, НБУ скоротив продаж доларів.

Нацбанк відреагував на покращення на валютному ринку
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Національний банк (НБУ) за п’ять робочих днів поточного тижня - з 20 по 24 лютого 2023 року, - купив на міжбанківському валютному ринку 9,70 млн доларів, а продав при цьому 605,24 млн доларів. Про це йдеться у даних НБУ.

Такий продаж доларів є мінімальним з початку року. Негативне сальдо інтервенцій становило 595,54 млн доларів.

Загалом НБУ скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 655,73 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 52,35 млн доларів і продав 5 458,87 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 5 406,52 млн доларів.


Олена Середа, ZN.ua





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