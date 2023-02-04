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2023-02-04
Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку
Регулятор збільшив продаж валюти з резервів.
© Андрій Товстиженко, DT.UA
Національний банк України протягом тижня - з 30 січня до 3 лютого - купив на міжбанківському валютному ринку $5,05 млн і продав $782,57 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Тобто негативне сальдо інтервенцій склало $777,52 млн.
У порівнянні з минулим тижнем Нацбанк збільшив продаж валюти.
З початку року НБУ купив на міжбанку $30,05 млн і продав $3 513,74 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $3 483,69 млн.
Олена Середа, ZN.ua