Leroy Merlin може піти з ринку України — ЗМІ

Французька мережа Leroy Merlin після російського вторгнення закрила чотири із шести своїх супермаркетів в Україні — на Кільцевій дорозі, Броварському проспекті, в ТРЦ Retroville та в Одесі в ТЦ «Рівьєра», пише NV Бізнес. Працюють лише магазини по вул. Полярній та Саперно-Слобідській у Києві.

Фото: leroymerlin.ua

Що відомо

Згідно із матеріалом, мережа може повністю піти з України, як це у свій час сталося з німецькими конкурентами OBI та Praktiker, вважають учасники ринку.

Leroy Merlin програла конкуренцію «Епіцентру» та не змогла побудувати великий бізнес в Україні, а центральний офіс зацікавлений у розвитку на більш прибутковому російському ринку та не зважає на вторгнення РФ .

Leroy Merlin відмовилася відновлювати зруйнований через російський обстріл магазин у ТРЦ Retroville, кажуть джерела, замість нього там з‘явиться DIY-супермаркет «Олді». Відкриття магазину заплановано на травень, розповіла CEO Т Ц Рената Якубчінієне.

Закриті магазини Leroy Merlin знаходилися у приміщеннях інших власників, ті супермаркети, які продовжують роботу, були продані Leroy Merlin і зараз знаходяться у їхній власності.

Директор мережі будівельних магазинів, який попросив не називати його імені, вважає, що кращі часи Leroy Merlin пройшли — супермаркети можуть продавати залишки й у перспективі піти з українського ринку.