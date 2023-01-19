В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує рекордних збитків у 2022 році, насамперед через втрати від своїх портфельних активів у Росії та Білорусі. Про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю Reuters.

Фото: agropolit.com

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До війни проти України у банку було близько $1 млрд у портфелі, орієнтованому на Росію та Білорусь.

«Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку роком раніше», — сказала вона в кулуарах щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше банк повідомив про рекордні інвестиції у 2022 році у розмірі близько 13,1 млрд євро і розраховує продовжити інвестиції, спрямовані на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Збільшення інвестицій

ЄБРР, який працює приблизно у 40 країнах світу, у 2023 році сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці, особливо в Єгипті. Банк може зробити рекордні інвестиції у Тунісі.

Рено-Бассо підтвердила зобов'язання банку направити Україні 3 млрд євро до кінця цього року, зокрема для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означатиме виділення 1,3 млрд євро у 2023 році після виплати минулого року 1,7 млрд євро.