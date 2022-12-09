В Україні знизилися ціни на яблука

В середньому, яблука подешевшали на 19%.

В Україні знизилися ціни на яблука
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Через військову агресію РФ в Україні тривають бойові дії та ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури. Українці змушені готуватися до важкої зими та робити запас продуктів, оскільки ціни на них зростають. Але не всі продукти подорожчали. Наприклад, ціна на яблука в Україні цього тижня почала стрімко знижуватися. Про це повідомили аналітики EastFruit, пише agronews.ua.

Скільки коштують яблука в Україні

Наразі українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг ($0,23-0,34/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

«Основною причиною здешевлення в даному сегменті стало значне збільшення яблука на ринку. Так, більшість садівників прагнуть якнайшвидше розпродати ці фрукти, щоб не витрачатися на зберігання, яке в поточному сезоні обіцяє бути рекордно дорогим», — пояснили аналітики.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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