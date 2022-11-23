На ринку нерухомості з'являються перші дзвіночки майбутньої кризи

Забудовники кажуть, що після війни будуть прощатися з покупцями, які стали неплатоспроможними, а будівництва сповільняться, інформує ZN.ua.

Будівельні компанії стверджують, що кожен п'ятий покупець квартири перестав платити розстрочку, і якщо після війни ситуація не повернеться в норму, то у частини майбутньої житлової нерухомості зміняться власники, а самі будівництва загальмуються. Про це пише "Економічна правда".

З одного боку, опитані виданням представники компаній переконують, що неплатоспроможність кожного п'ятого інвестора не стане фактором потенційних банкрутств забудовників.


Лія Ільченко, ZN.ua





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