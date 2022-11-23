На ринку нерухомості з'являються перші дзвіночки майбутньої кризи

Будівельні компанії стверджують, що кожен п'ятий покупець квартири перестав платити розстрочку, і якщо після війни ситуація не повернеться в норму, то у частини майбутньої житлової нерухомості зміняться власники, а самі будівництва загальмуються. Про це пише "Економічна правда" .

З одного боку, опитані виданням представники компаній переконують, що неплатоспроможність кожного п'ятого інвестора не стане фактором потенційних банкрутств забудовників.