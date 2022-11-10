В Японії банк почне обслуговувати клієнтів через метавсесвіт

MUFG, найбільший банк Японії, планує надавати фінансові послуги через метавсесвіт у 2023 році. Про це пише Сryptomisto.com.

Фото: cryptomisto.com

Банк оголосив про партнерство з ANA Holdings, яка розробляє власну платформу метавсесвіту.

Завдяки партнерству MUFG планує стати частиною майбутньої цифрової платформи ANA. Очікується, що метавсесвіт почне роботу з базою користувачів в 38 мільйонів.

Всередині метавсесвіту MUFG запропонує клієнтам майже повний перелік своїх фінансових послуг.

Відомо, що партнери ANA відкриють у метавсесвіті власні філії. Серед них японська страхова компанія Sompo Japan, яка пропонуватиме користувачам страховку від можливих збитків, пов’язаних із транзакціями в метавсесвіті.

Раніше найбільший японський оператор мобільного зв’язку NTT Docomo уклав партнерську угоду з багатомережевою платформою смарт-контрактів Astar Network, щоб прискорити впровадження Web3 у країні.