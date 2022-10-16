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2022-10-16
"Газпром" поставив ЄС ультиматум
У Москві, яка за останні кілька місяців відключила газ половині країн Європи, раптом згадали, що контракти слід виконувати, інформує
Російський монополіст "Газпром" пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу. Відповідну заяву зробив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише
За його словами, якщо країни-члени запровадять обмеження максимальної ціни, поставки газу буде припинено.
У Москві, яка за останні кілька місяців відключила газ половині країн Європи, оскільки "Газпром" вирішив одностороннє змінити умови контрактів і почав вимагати оплату за газ рублями, раптом згадали, що контракти слід виконувати. І заявили, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито "порушенням контрактів".
Лія Ільченко, ZN.ua