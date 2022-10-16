"Газпром" поставив ЄС ультиматум

Російський монополіст "Газпром" пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу. Відповідну заяву зробив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише КоммерсантЪ .

За його словами, якщо країни-члени запровадять обмеження максимальної ціни, поставки газу буде припинено.

У Москві, яка за останні кілька місяців відключила газ половині країн Європи, оскільки "Газпром" вирішив одностороннє змінити умови контрактів і почав вимагати оплату за газ рублями, раптом згадали, що контракти слід виконувати. І заявили, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито "порушенням контрактів".