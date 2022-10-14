Пенсії зросли, але краще ніхто не зажив: як змінилися виплати з початку 2022 року

Пенсійний фонд прозвітував про пенсії, які зросли, однак насправді збільшення виплат не зробило українців багатшими і платоспроможнішими.

Про це можна судити із графіка призначених пенсій станом на 1 жовтня 2022 року, опублікованих ПФУ, інформує Апостроф.

Станом на 1 жовтня 10,7 млн. пенсіонерів отримували в середньому 4539 гривень, з яких 2,7 млн. працюючих пенсіонерів отримували середню пенсію у розмірі 4759 грн.

За рік пенсіонерам, які отримували до 2000 грн., підняли виплати на 0,64%. Ті, хто отримував до 3000 грн, стали багатшими на 38,44%. Пенсіонери, які отримували від держави до 4000 грн., відчули підвищення на 20,82%. Водночас людям на заслуженому відпочинку, яким призначено пенсію до 5000, за рік її підвищили на 11,40%. Пенсіонери, які отримували до 10 тисяч, уже мають на 19,07% більше. І пенсіонерам, чий прибуток перевищує 10 тисяч гривень, додали 6,91%.

Водночас, згідно з даними Державної служби статистики, за останній рік найбільше зросли в ціні овочі і зараз вони вдвічі дорожчі. Крупи подорожчали на 80%, олія — на 47%, хлібопродукти — на 37%, м'ясо — 20%, вершкове масло — 25%.

Тільки з початку року зростання цін склало 21,8%, а інфляція прискорилася до 24,6% порівняно з 23,8% місяцем раніше.

Тобто пенсії зросли приблизно на 19%, а інфляція вже підбирається до 25%.


Олексій Руденко, Апостроф





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