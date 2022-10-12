В МВФ не будуть робити прогнозів щодо економіки Україні до 2027 року

Міжнародний валютний фонд підтвердив свій прогноз щодо падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35% та відносно інфляції на 30%. Однак при цьому в МВФ попередили, що не будуть робити прогнози на послідуючі п’ять років. Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO).

«Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року», – сказано в прогнозі.

За прогнозами МВФ , у Росії падіння економіки цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

«Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи», – зазначають автори звіту.