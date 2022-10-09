Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причини

За оцінками Нацбанку, зростання у цін у річному вимірі прискорилося до 24,4% у вересні з 23,8% у серпні, інформує ZN.ua.

Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причини
© Андрій Товстиженко, DT.UA

За офіційними оцінками Нацбанку, споживча інфляція в Україні пришвидшується. Зростання у цін у річному вимірі прискорилося з 23,8% у серпні до 24,4% у вересні. Про це свідчать останні дані Макроекономічного та монетарного огляду НБУ (жовтень 2022 року).

«Основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, підвищення офіційного курсу долара до гривні (на 25% у липні), а також обмежене постачання нових партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання запасів і погіршення девальваційних очікувань зумовили пришвидшення інфляції.

«Швидше дорожчали і окремі продукти харчування на тлі зростання витрат на їх виробництво і постачання (більшість оброблених продуктів), обмежену пропозицію (м’ясні продукти), зростання вартості імпорту (рис, цитрусові, банани)», – йдеться в огляді.

Натомість стримувало інфляцію розширення пропозиції вітчизняних круп та палива. Завдяки подешевшанню нафти та нормалізації логістики тривало сповільнення зростання цін на пальне. Тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі.

Погана новина. В НБУ очікують, що темпи пришвидшення інфляції будуть зростати й надалі.


Олена Середа, ZN.ua





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