США готові виділяти Україні $1,5 щомісяця до кінця війни – Bloomberg
Вашингтон закликає союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, інформує
США готові виділяти Україні $1,5 мільярда щомісяця протягом усієї російсько-української війни, пише
Білий дім провів низку переговорів, зокрема останніми днями, з представниками ЄС, і закликав Європейський Союз зробити більше для підтримки економіки України у війні, яка затягується.
Фінансові потреби України та створення механізму регулярного фінансування, ймовірно, обговорюватимуться на саміті Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Чехії наступного тижня. Одне з джерел агентства повідомило, що лідери ЄС готові узгодити виділення Україні фінансування, яке можна порівняти з тими $1,5 млрд, які готові надати США.
На саміті також обговорюватиметься повоєнна відбудова України, повідомили співрозмовники журналістів. Проте нагальні потреби України залишаються у пріоритеті.
За даними Міжнародного валютного фонду, країні, що воює, необхідно близько $5 мільярдів щомісяця. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у серпні Україна отримала $4,7 млрд допомоги, у вересні – $2 млрд.
Раніше ЄС стикався з критикою через «надто повільне прийняття рішень про виділення фінансової допомоги Києву».