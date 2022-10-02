США готові виділяти Україні $1,5 щомісяця до кінця війни – Bloomberg

Вашингтон закликає союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, інформує ZN.ua.

США готові виділяти Україні $1,5 мільярда щомісяця протягом усієї російсько-української війни, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Вашингтон переконує європейських лідерів взяти на себе аналогічні зобов'язання.

Білий дім провів низку переговорів, зокрема останніми днями, з представниками ЄС, і закликав Європейський Союз зробити більше для підтримки економіки України у війні, яка затягується.

Фінансові потреби України та створення механізму регулярного фінансування, ймовірно, обговорюватимуться на саміті Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Чехії наступного тижня. Одне з джерел агентства повідомило, що лідери ЄС готові узгодити виділення Україні фінансування, яке можна порівняти з тими $1,5 млрд, які готові надати США.

На саміті також обговорюватиметься повоєнна відбудова України, повідомили співрозмовники журналістів. Проте нагальні потреби України залишаються у пріоритеті.

За даними Міжнародного валютного фонду, країні, що воює, необхідно близько $5 мільярдів щомісяця. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у серпні Україна отримала $4,7 млрд допомоги, у вересні – $2 млрд.

Раніше ЄС стикався з критикою через «надто повільне прийняття рішень про виділення фінансової допомоги Києву».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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