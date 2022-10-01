Світовий банк виділяє України $530 мільйонів: на що підуть ці гроші

Загальна підтримка, мобілізована Світовим банком, зараз становить $13 мільярдів, інформує ZN.ua.

Світовий банк виділяє України $530 мільйонів: на що підуть ці гроші
© africanliberty.org

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба установи.

Фінансування забезпечують кредитні гарантії Сполученого Королівства ($500 мільйонів) та Королівства Данії ($30 мільйонів). Допомога здійснюється в рамках Проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE). Він націлений на спроможність українського уряду забезпечувати надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.

«Збиток від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни в Україні є приголомшливим і продовжує зростати», – сказала Анна Б’єрде, регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії .

Вона наголосила на значній підтримці України з боку міжнародної спільноти та подякувала народу Сполученого Королівства та Королівства Данії за їх постійну допомогу. Анна Б’єрде нагадала, що попереду в України тривалий шлях до відновлення, тож партнери мають гуртуватися, щоб підтримати відбудову України.

На сьогоднішній день Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів США в якості екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких 11 мільярдів доларів США вже виплачено.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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