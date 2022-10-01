Світовий банк виділяє України $530 мільйонів: на що підуть ці гроші

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба установи.

Фінансування забезпечують кредитні гарантії Сполученого Королівства ($500 мільйонів) та Королівства Данії ($30 мільйонів). Допомога здійснюється в рамках Проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE). Він націлений на спроможність українського уряду забезпечувати надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.

«Збиток від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни в Україні є приголомшливим і продовжує зростати», – сказала Анна Б’єрде, регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії .

Вона наголосила на значній підтримці України з боку міжнародної спільноти та подякувала народу Сполученого Королівства та Королівства Данії за їх постійну допомогу. Анна Б’єрде нагадала, що попереду в України тривалий шлях до відновлення, тож партнери мають гуртуватися, щоб підтримати відбудову України.