Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР

Зростання світової економіки сповільниться у 2023 році, інформує ZN.ua.

Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
© Фото из открытых источников

Російська агресія проти України вдарила по світовій економіці, пишуть автори опублікованої доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) «Розплата за війну».

Згідно з прогнозами, опублікованими в доповіді, зростання світової економіки знизиться з 3 відсотків у 2022 році до 2,2 відсотка у 2023 році. Серед економік країн G-20 найгірші прогнози стосуються Росії, економіка якої, як очікується, скоротиться на 4,5 відсотка у 2023 році. Крім Росії, негативний прогноз тільки для Німеччини - економіка країни скоротиться на 0,7%.

У свою чергу, в єврозоні економічне зростання має становити 0,3%, а в США - 0,5%. У Китаї внаслідок пандемії коронавірусу та слабкості ринку нерухомості очікується зниження економічного зростання до 3,2% цього року, але очікується, що політична підтримка приведе до кращого результату (4,7%) у 2023 році.

«Війна значно підвищила ціни на енергоносії та продукти харчування, посиливши інфляційний тиск у той час, коли вартість життя в усьому світі зростала швидкими темпами», — йдеться у звіті.

Його автори підкреслюють, що прогнози схильні до високої невизначеності і можуть погіршитися внаслідок більш серйозної нестачі енергії, особливо газу.

«Наслідки війни є загрозою світовій продовольчій безпеці, особливо у поєднанні з наступними екстремальними погодними явищами через зміну клімату», — додають вони.

Сьогодні, #OECD Secretary General @MathiasCormann & Acting Chief Economist @santospereira_a presentdthe OECD Interim Economic Outlook: Повідомити ціну War.

Read the full publication here ? https://t.co/sp4iIVyst8 #EconomicOutlook

— OECD ?? Better policies for better lives (@OECD) September 26, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунківПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Російський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металівРосійський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металів
Українські біженці у Польщі мають сплачувати податки з українських зарплатУкраїнські біженці у Польщі мають сплачувати податки з українських зарплат
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттюВ Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттю
У 2023 році в Україні планують підвищити на 84 відсотки один з ключових тарифів, що впливає на ціни товарів та послугУ 2023 році в Україні планують підвищити на 84 відсотки один з ключових тарифів, що впливає на ціни товарів та послуг
Укргазвидобування витратило під час війни майже пів мільйона гривень на кавомашиниУкргазвидобування витратило під час війни майже пів мільйона гривень на кавомашини
Проєкт Держбюджету 2023: скільки заклали коштів на соціальні програми в УкраїніПроєкт Держбюджету 2023: скільки заклали коштів на соціальні програми в Україні
В Україні зупинилося добре відоме українцям підприємство з виготовлення вермішелі швидкого приготування: що буде з продукцієюВ Україні зупинилося добре відоме українцям підприємство з виготовлення вермішелі швидкого приготування: що буде з продукцією
Вимогу до РФ припинити війну в Україні Індія підкріпила фінансовою підніжкою
Українські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти: що подорожчало найбільшеУкраїнські біженці у Німеччині здивовані новими цінами на продукти: що подорожчало найбільше
Помідори та огірки подорожчали в Україні: супермаркети показали нові ціниПомідори та огірки подорожчали в Україні: супермаркети показали нові ціни
Робота в Україні: Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 набільш оплачуваних вакансійРобота в Україні: Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 набільш оплачуваних вакансій
На тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначкиНа тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначки
Последние новости
Подгружаем последние новости