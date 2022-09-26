Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР

Російська агресія проти України вдарила по світовій економіці, пишуть автори опублікованої доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) «Розплата за війну».

Згідно з прогнозами, опублікованими в доповіді, зростання світової економіки знизиться з 3 відсотків у 2022 році до 2,2 відсотка у 2023 році. Серед економік країн G-20 найгірші прогнози стосуються Росії, економіка якої, як очікується, скоротиться на 4,5 відсотка у 2023 році. Крім Росії, негативний прогноз тільки для Німеччини - економіка країни скоротиться на 0,7%.

У свою чергу, в єврозоні економічне зростання має становити 0,3%, а в США - 0,5%. У Китаї внаслідок пандемії коронавірусу та слабкості ринку нерухомості очікується зниження економічного зростання до 3,2% цього року, але очікується, що політична підтримка приведе до кращого результату (4,7%) у 2023 році.

«Війна значно підвищила ціни на енергоносії та продукти харчування, посиливши інфляційний тиск у той час, коли вартість життя в усьому світі зростала швидкими темпами», — йдеться у звіті.

Його автори підкреслюють, що прогнози схильні до високої невизначеності і можуть погіршитися внаслідок більш серйозної нестачі енергії, особливо газу.

«Наслідки війни є загрозою світовій продовольчій безпеці, особливо у поєднанні з наступними екстремальними погодними явищами через зміну клімату», — додають вони.