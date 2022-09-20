Рада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євро

Україна отримає гроші у вигляді довгострокових кредитів на «дуже пільгових умовах», інформує ZN.ua.

Рада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євро
© Інтерфакс-Україна

Рада Європейського союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення про надання Україні термінової додаткової макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро, про які нещодавно заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«9 вересня міністри фінансів ЄС узгодили заяву на підтримку цих додаткових 5 мільярдів євро для України на неформальному засіданні ради Ecofin у Празі. Сьогодні ця додаткова допомога була офіційно прийнята після завершення необхідних формальних кроків лише за 11 днів», - йдеться в заяві Ради ЄС.

Заначено, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній сфері, розвитку, митній справі та обороні.

Гроші Україна отримає у формі пільгових довгострокових позик на 25 років і майже без відсотків. Вона є другим етапом реалізації запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги Союзу Україні на суму до 9 мільярдів євро.

«Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкій угоді про надання решти 3 мільярдів євро, для яких ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», - зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.


Ірина Знась, ZN.ua





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