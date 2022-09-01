Нафта дешевшає через побоювання щодо зниження попиту

Ціни на нафту впали у четвер, 1 вересня, оскільки інвестори були стурбовані тим, що агресивне підвищення відсоткових ставок з боку світових політиків уповільнить економіку та знизить попит на пальне. Крім того, відновлення обмежень для стримування COVID-19 у Китаї також посилило тиск на ринок. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 80 центів, або 0,8%, до $94,84 за барель до 06:26 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 85 центів, або 1%, до $88,70 за барель.

«Побоювання, що зростають, з приводу ослаблення попиту на пальне через агресивне підвищення відсоткових ставок центральними банками США та Європи переважують побоювання з приводу дефіциту світових поставок», — сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Він додав, що недавні ознаки ослаблення економіки Китаю та посилення обмежень у зв'язку з пандемією також вплинули на настрої.

«Очікується, що ринок перетягування каната, що відображає млявий прогноз попиту та обмежені оцінки пропозиції, продовжить розвиватися», — сказав Кікукава.