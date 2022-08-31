Українці, які втекли від війни за кордон, створюють проблеми для банківської системи України — банкіри

Банкіри назвали основні виклики для банківської системи, одна з яких - українці, які виїхали від війни за кордон. Про це йшлося під час круглого столу на тему "Пів року війни: стан та перспективи банківського сектору", передає "Фінансовий клуб" .

Так, після перших шести місяців повномасштабної війни банкіри вже розуміють, які проблеми їх очікують далі.

"Перший виклик – це зниження доходів відносно витрат. Другий – зростання частки непрацюючих кредитів. Національна асоціація банків України разом із банками відпрацювали декілька шляхів розв'язання цього питання. І є готовий проєкт закону. Третій – для деяких банків, із часткою 15%, це залежність від вже недешевого рефінансування НБУ". Четвертий виклик – втрата частини персоналу або через міграцію, або через мобілізацію", – заявила голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

І п'ятий виклик – масова міграція людей за кордон. Як вважають банкіри, відсутність частини населення в країні негативно впливає на економічну активність і обсяг операцій в Україні та унеможливлює фізичне відвідування відділення, коли це буває необхідно.

При цьому, банки, які скорочують витрати та продовжують розвивати інструменти віддаленої взаємодії, бачать зміну структури залучених коштів. Також банки через високу облікову ставку активно виходять з рефінансу НБУ і переглядають підходи у кредитуванні, щоб обмежити ризики.

"Ще один виклик – законодавчі ініціативи, щоб вирішити проблеми позичальників за рахунок банків. Банківська система міцна і потужна, але треба розуміти, що буде потім, і наскільки вистачить", – заявила Олена Коробкова.

Голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов констатує, що "на поверхню" виходять ризики ліквідності, кредитний та процентний ризики.

"Чинниками зростання цих ризиків, безумовно, є зміна облікової ставки до 25%, яка в цілому дала ефект на ріст вартості пасивів, і зміна курсу гривні", - наголосив він.

Навіть окремі чутки можуть дестабілізувати роботу банків.

"Дискусії щодо введення 10-відсоткового податку на імпорт чи на купівлю валюти вже сколихнули ринок, і ми побачили по нашим клієнтам, як залишки гривні, які дуже важливі для підтримки банків та економіки країни, стали переходити у валютну складову", – розповідає Сергій Панов.