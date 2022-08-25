За шість місяців війни ЗСУ знищили техніки ворога на 17 млрд доларів

За пів року повномасштабної російсько-української війни окупаційне військо країни-терориста РФ втратило близько 12 142 одиниці військової техніки на суму $16,56 млрд без урахування ракет.

Про це повідомили в Forbes.

Найдорожчою втратою Росії в повномасштабній війні стало знищення флагмана ЧФ "Москва" вартістю $750 млн. До моменту затоплення "Москви" найдорожчою втратою був був великий десантний літак Іл-76 за $86 млн, який українські сили ППО збили в кінці лютого на Київщині.

Також дорого країні-терористку обійшлося й перебування на острові Зміїному й тамтешніх водах: ЗСУ знищили ворожу техніку й судна на $165 млн, зокрема, 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир", "Стріла" на загальну суму понад $100 млн.

Найдорожчі втрати російських окупантів за одиницю:

  • ракетний крейсер "Москва" – $750 млн;
  • літак Іл-76 – $86 млн;
  • десантний корабель "Саратов" – $75 млн;
  • літак Су-30СМ – $50 млн;
  • літак Су-34 – $40 млн;
  • літак Су-35 – $32 млн;
  • літак Іл-22ПП – $30 млн;
  • ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;
  • судно "Василь Бех" – $21 млн;
  • ОТРК "Іскандер" – $21 млн.

Як відомо, літальна техніка - одна з найдорожчих, а росіяни вже втратили 234 літаки вартістю $5,3 млрд - це найдорожча категорія серед знищеної ворожої техніки.Наприклад, у Саках у Криму ЗСУ знищили 9 російських військових літаків, що стало найбільшою втратою авіації для РФ не тільки протягом дня за час повномасштабної війни, а взагалі з часів Другої світової.

До того ж цікаво простежити за динамікою втрат російського окупаційного війська, адже одразу помітно з інфографіки, наведеної нижче, що найбільше втрат для ворога припало на перший тиждень вторгнення - тоді ЗСУ знищили ворожу техніку на $2,2 млрд.

І саме у зв'язку з величезною кількістю втрат за перші 5 тижнів повномасштабної війни російські окупанти відступили від Києва та півночі України, щоб уникнути повного розгрому.


Ліза Бровко, Апостроф





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