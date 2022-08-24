Долар в Україні подешевшав: як змінилася вартість валюти у банках та обмінниках на День Незалежності

Курс долара в Україні за останню добу подешевшав і в банках, і обмінниках. У порівнянні з учорашнім днем, американська валюта 24 серпня коштує в середньому на 10 копійок менше - 39,90 грн/долар при покупці та 40,80 грн/долар у продажу.

Долар в Україні подешевшав: як змінилася вартість валюти у банках та обмінниках на День Незалежності

Євро банки у середньому купують за 40 гривень, а продають у середньому за 41 гривню за євро.

В обмінниках сьогодні купують долар у середньому за 40,83 гривні, а продають – за 41,01 грн. Євро коливається на рівні 40,82 грн у покупці, і продають валюту в середньому за 41,01 грн/євро.

Серед усіх банків найменший курс на День Незалежності в Укрсиббанку (36,5-37,5 грн/долар), OTP банку (36,5-39,5 грн/долар) та ПриватБанку (39,5-39,9 грн/долар).

Долар в Україні подешевшав: як змінилася вартість валюти у банках та обмінниках на День Незалежності
Курс долара у серпні залишається відносно стабільним і вартість долара не перевищувала 41 гривню. У вересні експерти також не прогнозують різкого стрибка. Однак багато що залежатиме від обстановки на фронті та подальших рішень НБУ.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими банки та обмінники можуть продавати готівкову іноземну валюту. Офіційний курс НБУ з 21 липня встановлено на рівні 36,57 грн/долар. Як довго протримається такий курс, експерти не прогнозують однозначно.

Раніше у НБУ розповіли, від яких купюр українцям потрібно відмовлятися при розрахунках.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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