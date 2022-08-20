У Мінекономіки прогнозують падіння економіки до кінця року на 35-40%

Через розв'язану Росією війну, економіка України до кінця 2022 року, може впасти на 35-40%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала вона.

За словами віцепрем'єра, окрім військового фронту, важливим є і економічний. Головним завданням є утримати економічну стабільність та макростабільність та шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі.

На її думку, потрібно підтримати ті підприємства, які вже працювали раніше, мають штат і ринки збуту і змогли перебудуватися за останні шість місяців.

«Крім програми мікрогрантів та "єРоботи", в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства у прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали змогу взяти кредит та відновитися», - наголосила Свириденко.