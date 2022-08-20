У Мінекономіки прогнозують падіння економіки до кінця року на 35-40%

У відомстві одним з головних завдань називають підтримку працюючих підприємств

У Мінекономіки прогнозують падіння економіки до кінця року на 35-40%
Економіка України продовжує падати
© economy.kz

Через розв'язану Росією війну, економіка України до кінця 2022 року, може впасти на 35-40%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала вона.

За словами віцепрем'єра, окрім військового фронту, важливим є і економічний. Головним завданням є утримати економічну стабільність та макростабільність та шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі.

На її думку, потрібно підтримати ті підприємства, які вже працювали раніше, мають штат і ринки збуту і змогли перебудуватися за останні шість місяців.

«Крім програми мікрогрантів та "єРоботи", в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства у прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали змогу взяти кредит та відновитися», - наголосила Свириденко.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїздіУкрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді
Термінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблемаТермінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблема
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Продукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег ПендзинПродукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег Пендзин
Блок рекламы


Похожие новости
Продукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег ПендзинПродукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег Пендзин
Долар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпняДолар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпня
Експерт спрогнозував курс гривні до кінця серпняЕксперт спрогнозував курс гривні до кінця серпня
За перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow TimesЗа перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow Times
ПриватБанк блокує картки клієнтів на півроку: що відбуваєтьсяПриватБанк блокує картки клієнтів на півроку: що відбувається
Інфляція у Туреччині оновила максимум з 1998 рокуІнфляція у Туреччині оновила максимум з 1998 року
У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився — НБУУ січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився — НБУ
Пенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного рокуПенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного року
Експерти прогнозують відчутну зміну цін на гречкуЕксперти прогнозують відчутну зміну цін на гречку
Падіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуаціїПадіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуації
Последние новости
Подгружаем последние новости