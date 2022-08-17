НБУ масово закриває обмінники в Україні: експерти назвали негативні наслідки

НБУ відкликав ліцензію на ведення діяльності у чотирьох фінансових компаній, які керували 600 обмінниками. Всього в Україні працюють понад 4000 обмінників. Скільком з них заборонять працювати, невідомо, але експерти фінансового ринку не вбачають у такій перспективі нічого хорошого.

НБУ масово закриває обмінники в Україні: експерти назвали негативні наслідки зникнення небанківських фінустанов

На такий крок Нацбанк пішов у зв'язку з тим, що обмінники майже не платять податки в держбюджет, і при цьому частіше спекулюють з курсом валют, ніж це можуть дозволити собі банківські установи. Саме тому, роботу обмінників хочуть зробити більш контрольованою. Для них НБУ вже ввів фіксований щомісячний збір, який кожна установа платитиме незалежно від заробітку. Обмінникам заборонили виставляти курс валют на табло, робити будь-яку рекламу, а також зобов’язали встановити камери відеоспостереження у кожному пункті обміну.

НБУ масово закриває обмінники в Україні: експерти назвали негативні наслідки зникнення небанківських фінустанов

Також НБУ збільшив кількість підстав для відкликання ліцензій в обмінниках. Наприклад, за укладання нових договорів із клієнтами/збільшення зобов'язань перед ними, якщо є невиконані зобов’язання перед клієнтами за чинними договорами, або за порушення нормативу ризиковості операцій (для страховиків).

Експерти зазначають про негативні наслідки від закриття обмінників. Зокрема, може зрости кількість міняйл, тобто "чорний ринок", який зовсім не можливо контролювати, розвиватиметься дуже швидко.

Нагадаємо, у Мінфіні прокоментували рішення НБУ щодо введення податку на купівлю валюти.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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