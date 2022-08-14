В Україні можуть піднятися ціни на пальне: що задумала влада

Уряд вніс до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на пальне.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк на своєму каналі у Telegram.

Хоч тексту проєкту закону ще немає, Железняк заявив, що в ініціативі уряду йдеться про повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.

Також він зазначив, що поки що невідомо, чи буде у фінальному тексті законопроєкту норма, яка передбачає повернення податку на додану вартість (ПДВ) на паливо до 20%. Наразі ПДВ на паливо становить 7%.

Фото: t.me/yzheleznyak