За перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow Times

За перші шість місяців 2022 року експорт залізної руди з Росії до Китаю впав на 40% у грошовому вираженні та на 20% у фізичному обсязі. З РФ за цей час експортували 3,4 млн тонн залізорудної сировини на суму $478 млн. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані головного митного управління КНР .

Журналісти видання зазначають, що на падіння експорту суттєво вплинуло зниження цін на руду у першій половині року. Середня ціна у січні-червні знизилися у річному вираженні на 26% і становила $135 за тонну.

Падіння світових цін на сталь та європейське ембарго призвели до того, що у червні-липні ряд російських компаній працювали з негативною рентабельністю. Крім того, на прибутки значно вплинув поточний курс рубля.