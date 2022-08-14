За перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow Times
Окрім об'єктивних причин, журналісти вказують на стриманість Пекіну щодо економічної співпраці з РФ, інформує
За перші шість місяців 2022 року експорт залізної руди з Росії до Китаю впав на 40% у грошовому вираженні та на 20% у фізичному обсязі. З РФ за цей час експортували 3,4 млн тонн залізорудної сировини на суму $478 млн. Про це повідомляє
Журналісти видання зазначають, що на падіння експорту суттєво вплинуло зниження цін на руду у першій половині року. Середня ціна у січні-червні знизилися у річному вираженні на 26% і становила $135 за тонну.
Падіння світових цін на сталь та європейське ембарго призвели до того, що у червні-липні ряд російських компаній працювали з негативною рентабельністю. Крім того, на прибутки значно вплинув поточний курс рубля.
В Moscow Times підкреслюють, що незважаючи на лояльну позицію Пекіну щодо Росії, місцева влада не поспішає вкладати кошти в російську економіку. Тим не менш, Китай залишається одним із імпортерів, що купує продукцію російських металургів, які на тлі війни проти України та болючих санкцій втратили до третини продажів на зовнішніх ринках.