Нафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в США

Ціни на нафту знизилися в середу, 10 серпня, після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зненацька зросли минулого тижня, сигналізуючи про потенційний спад попиту. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Ф\'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 23 центи, або 0,2%, до $96,08 за барель о 03:23 за Грінвічем. Ф\'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 28 центів, або 0,3%, до $90,22 за барель.

Запаси

Запаси нафти в США зросли приблизно на 2,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 5 серпня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували, що запаси нафти збільшаться приблизно на 100 тисяч барелів.

«Яке б падіння попиту на нафту не сталося через послаблення світової економіки, воно не зможе значно знизити ціни на нафту, враховуючи, наскільки низьким залишається прогноз пропозиції», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

За його словами, велика увага приділяється переговорам щодо ядерної угоди з Іраном, і це може стати підказкою у забезпеченні таких необхідних поставок.

Європейський союз у понеділок висунув «остаточний» текст для відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року, яка збільшить експорт сирої нафти з Ірану. Високопосадовець ЄС заявив, що очікує ухвалення остаточного рішення на цю пропозицію протягом найближчого часу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що, за даними Bloombreg, Саудівська має намір підняти ціну до рекордного рівня на свою флагманську нафту — Arab Light — для азіатських покупців, попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може навпаки просісти.