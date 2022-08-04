Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця

Всесвітня мережа ресторанів відкрила для українців багато вакансій. Йдеться про мережу закладів швидкого харчування МакДональдс, яка активно функціонувала в Україні до війни, однак із початком повномасштабного військового вторгнення згорнула свою роботу.

МакДональдс повертається. Поки що топ-менедмент мережі офіційно не підтверджує цей факт, однак і не спростовує його, пише stopcor.

Так, у червні CEO компанії в Україні Юлія Бадрітдінова підтвердила, що МакДональдс має плани відновити роботу мережі своїх закладів – там, де це можливо. Щоправда, для цього потрібно оновити протоколи безпеки для працівників фаст-фуду.

Тоді ж, у червні, співробітники закладів МакДональдс активно ділилися в соцмережах, що колишнє керівництво надсилало їм запити у повідомленнях, чи зможуть вони в серпні розпочати роботу.

"Наразі планів відкривати ресторани у серпні немає, втім, у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", - заявила представниця мережі.

Проте серпень уже настав. І буквально днями керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's прокоментувала цю ситуацію. Вона каже, що з інформацією щодо поновлення роботи ресторанів цієї мережі ЗМІ погарячкували. Наразі заклади МакДональдс в Україні не працюватимуть. Однак на майбутнє такі плани є.

Тим часом, на офіційному сайті МакДональдс розміщено багато відкритих вакансій для мешканців Києва, Одеси, Дніпра, Черкас та інших міст. Тобто можна припустити, що відновлення роботи мережі – перспектива близького, а не віддаленого майбутнього.

Нагадаємо, тим часом, в Україні активно відновлює роботу своїх пунктів найбільший вітчизняний маркетплейс Rozetka.