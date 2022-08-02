В Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та Львові

На фоні підвищення курсу долара в Україні ціни на житло у новобудовах також зросли. Так, вартість квадратного метра нерухомості у великих містах країни наприкінці липня почала підвищуватися. До цього часу ціни залишалися на довоєнному рівні.

В Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та Львові

Квартири у столичних новобудовах подорожчали на 5200 грн – до 44 500 грн/м?. В Одесі вартість "квадрату" зросла на 10 500 грн, до 38 500 грн./м?, у Львові – на 7100 грн, до 42 500 грн/м?.

Якщо порівнювати ціни по областях, то найдорожчі квадратні метри продають у Закарпатській області – 36 800 грн/м?, а найдешевше нерухомість коштує у Хмельницькій області – 19 000 грн за квадратний метр.

Не можна сказати, що попит на житло стає вищим. Під час війни впали як пропозиція, так і інтерес до нової нерухомості серед населення, більшість якого іммігрувала з України. Кількість квартир, виставлених на продаж, за останні 9 місяців зменшилася вдвічі, зазначають рієлтори. Найменше нерухомості на продаж виставлено у південних областях.

В Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та Львові
Причинами підвищення вартості квадратних метрів є не лише курс долара, а й зростання собівартості будівельно-монтажних робіт та матеріалів. Багато будівельних майданчиків запустилися, і до кінця 2022 року будуть здані в експлуатацію ряд новобудов і інвестори зможуть заселитися у своє житло.

Раніше повідомлялося, за скільки українські біженці можуть купити квартиру чи будинок у Німеччині.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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