Нацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростати

Версія НБУ, як зростуть ціни на газ та по яких товарах та галузях ударять, інформує ZN.ua.

Нацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростати

У 2023 році вплив Росії на ціни на газ почне зменшуватися, відповідно, світові ціни підуть вниз, проте в Україні спостерігатиметься протилежна тенденція. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку України за липень 2022 року.

Так, згідно з прогнозом Нацбанка, у поточному році ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах будуть підвищуватися. Очікується, що середньорічна ціна у 2022 році становитиме $1 314,5 за 1 тис. кубометрів (у січні НБУ прогнозував $ 856).

"Ціни на природний газ у Європі, попри суттєвіший імпорт СПГ зі США, залишатимуться високими через політичний тиск з боку Росії", - йдеться в документі.

Також, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з $74 до $104,9 за барель.

Водночас, високі ціни на газ у світі матимуть невеликий вплив на загальну інфляцію в Україні в поточному році.

"На сьогодні фіксація тарифів на тепло та газ на період воєнного стану стримує зростання загальної інфляції – темпи зростання вартості цих послуг сповільнилися відповідно до 1.2% р/р і 9.3% р/р, відображаючи ефекти високої бази порівняння", - зазначають в НБУ.

Подорожчання газу у поточному році відобразилося передусім у зростанні цін на енергомісткі товари, такі як хліб, будівельні матеріали, скло. Подорожчання нафти – у подорожчанні пального та, відповідно, послуг транспорту.

Проте надалі ситуація в Україні і в світі почне змінюватися у протилежні боки.

Згідно із прогнозом НБУ, світові ціни на газ 2023 році становитимуть $1 283,5, у 2024 році - $1 007,3.

Середні ціни нафти марки Brent у 2023 році, згідно з очікуваннями, будуть на рівні $94,3, у 2024 році - $81,4.

Але в Україні ціни на енергоносії поповзуть вгору. Як очікує Нацбанк, приблизно з 2024 року.

"Накопичені за кілька років дисбаланси в енергетичному секторі зумовлять необхідність приведення енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів у повоєнний час. Як і в базовому сценарії, очікується їх підвищення в декілька етапів починаючи з другого півріччя 2024 року", - йдеться в прогнозі.

Також, в наступні роки тарифи на ЖКП відчутно вдарять по інфляції.

"Поступове приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня в наступні роки утримуватиме інфляцію значно вище цілі. Утім, ураховуючи високу соціальну значущість тарифів на ЖКП, підвищення тарифів вірогідно буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада України ввела мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення.

За матеріалами: Національний банк України /

Лія Ільченко, ZN.ua





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