Саудівська Аравія та Японія обіцяють співпрацювати для стабілізації світового ринку нафти

Міністри закордонних справ Японії та Саудівської Аравії домовилися, що обидві країни працюватимуть разом, щоб стабілізувати світовий ринок нафти, оскільки ціни на нафту різко зросли після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Japan Today .

Під час зустрічі в Токіо глава МЗС Японії Йошімаса Хаясі закликав свого колегу з Саудівської Аравії Фейсала бін Фархана Аль-Сауда до співпраці в додатковому збільшенні видобутку нафти Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, відомими як ОПЕК+.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію. Байден висловив сподівання, що Ер-Ріяд зробить кроки для розширення поставок нафти.

Наприкінці червня ОПЕК+ вирішила зберегти свій план на серпень щодо збільшення видобутку нафти, незважаючи на тиск з боку Вашингтона щодо подальшого розширення видобутку.

Відколи Росія розпочала війну проти України, західні країни засудили Москву та запровадили проти неї економічні санкції, включаючи заборону або поступове припинення імпорту нафти з РФ .

Занепокоєння щодо поставок нафти ще більше підвищили ціни, які вже зросли на фоні значного попиту в результаті відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу.

На зустрічі глави МЗС Японії та Саудівської Аравії також підтвердили, що вони продовжуватимуть тісну співпрацю заради миру та стабільності на Близькому Сході. Фейсал бін Фархан Аль-Сауд також зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою і сказав, що стратегічне партнерство між двома країнами міцне. Кісіда пообіцяв зміцнювати двосторонні зв'язки.