В Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та Дніпрі

Ціни на квартири на вторинному ринку житла в Україні від початку війни пішли вниз. Якщо порівнювати із довоєнними цінами, то нерухомість у великих містах країни подешевшала в середньому на 10-20%. Продавці готові торгуватись, але попиту на житло особливо немає.

В Ужгороді квартири на вторинному ринку подешевшали на 5% від довоєнного рівня, у Дніпрі – на 20%, у Києві – на 10-15%.

У середньому по Україні квадратний метр вторинного житла з хорошим ремонтом коштує 27 тисяч гривень, тоді як за квадратний метр у новому будинку з євроремонтом просять 36373 грн, а з косметичним ремонтом – 26691 грн.

У Києві у червні квартири на вторинному ринку продавали у середньому за $2210/кв. м. Традиційно найдорожча нерухомість розташована в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах, найбюджетніша — у Деснянському та Дарницькому.

Критерії купівлі квартир громадян під час війни змінилися. У пріоритеті – житло біля метро. Також підвищений інтерес до квартир у будинках, збудованих після 2005 року. Саме в них вже є лічильники тепла.

А це важливо для покупців, адже вони вже перед покупкою думають і про те, як можна заощадити на комунальних платежах узимку. Наявність у будинку підземного паркінгу або розташованого неподалік бомбосховища також буде перевагою. Найчастіше покупці розглядають житло на нижніх поверхах, ніж останніх. Панорамні вікна та видові балкони більше не є перевагою.

Реєстри нерухомості на сьогоднішній день працюють, а значить, угоди з купівлі-продажу можуть відбуватися в законному порядку.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчала оренда квартир, а попит, як і раніше, залишається низьким.