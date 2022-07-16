В Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та Дніпрі
Ціни на квартири на вторинному ринку житла в Україні від початку війни пішли вниз. Якщо порівнювати із довоєнними цінами, то нерухомість у великих містах країни подешевшала в середньому на 10-20%. Продавці готові торгуватись, але попиту на житло особливо немає.
В Ужгороді квартири на вторинному ринку подешевшали на 5% від довоєнного рівня, у Дніпрі – на 20%, у Києві – на 10-15%.
У середньому по Україні квадратний метр вторинного житла з хорошим ремонтом коштує 27 тисяч гривень, тоді як за квадратний метр у новому будинку з євроремонтом просять 36373 грн, а з косметичним ремонтом – 26691 грн.
У Києві у червні квартири на вторинному ринку продавали у середньому за $2210/кв. м. Традиційно найдорожча нерухомість розташована в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах, найбюджетніша — у Деснянському та Дарницькому.
А це важливо для покупців, адже вони вже перед покупкою думають і про те, як можна заощадити на комунальних платежах узимку. Наявність у будинку підземного паркінгу або розташованого неподалік бомбосховища також буде перевагою. Найчастіше покупці розглядають житло на нижніх поверхах, ніж останніх. Панорамні вікна та видові балкони більше не є перевагою.
Реєстри нерухомості на сьогоднішній день працюють, а значить, угоди з купівлі-продажу можуть відбуватися в законному порядку.
Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчала оренда квартир, а попит, як і раніше, залишається низьким.