В Україні змінилися ціни на овочі: скільки коштують капуста, огірки та помідори у супермаркетах
В українських супермаркетах у середині липня змінилися ціни на овочі. Щоб дізнатися, скільки коштують огірки, помідори та капуста станом на 15 липня, порівняємо цінники у найпопулярніших торгових мережах.
Овочі на сьогоднішній день трохи зменшились в ціні, тоді як фруктів та ягід все більше імпортується, тому й ціни високі.
Так, молода капуста подешевшала з 50,76 грн/кг до 34,40 грн/кг. Тим часом як білокачанна коштує в середньому 27,40 грн/кг. Якщо порівнювати по супермаркетах, то найдешевше капусту продають у Varus, а в Metro кілограм молодої капусти коштує майже 40 грн.
У супермаркеті Varus огірки ґрунтові продають по 32,99 грн за кг. В Ашані огірки можна купити за 24,90 грн, у Novus – за 28,99 грн. А ось гладенькі огірки подорожчали з 58,11 грн/кг до 65,00 грн/кг. У Метро кілограм таких огірків коштує 55 грн, у Novus – 69,99 грн, у Мегамаркеті – 65 грн.
У супермаркетах Ашан та Varus вартість помідорів стартує від 49,90 грн за кг. У Мегамаркеті помідори набагато дорожчі – від 69 грн за кг. Рожеві сорти томатів зазвичай коштують дорожче. В Ашані – 74,90 грн, у Novus – 77,89 грн, у Метро – 69,90 грн. Помідори сорту вершки на сьогоднішній день варіюються від 60 до 85 грн за кг.
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