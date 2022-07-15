В Україні змінилися ціни на овочі: скільки коштують капуста, огірки та помідори у супермаркетах

В українських супермаркетах у середині липня змінилися ціни на овочі. Щоб дізнатися, скільки коштують огірки, помідори та капуста станом на 15 липня, порівняємо цінники у найпопулярніших торгових мережах.

Овочі на сьогоднішній день трохи зменшились в ціні, тоді як фруктів та ягід все більше імпортується, тому й ціни високі.

Так, молода капуста подешевшала з 50,76 грн/кг до 34,40 грн/кг. Тим часом як білокачанна коштує в середньому 27,40 грн/кг. Якщо порівнювати по супермаркетах, то найдешевше капусту продають у Varus, а в Metro кілограм молодої капусти коштує майже 40 грн.

Огірки в середині липня почали дешевшати, оскільки фермери вже збирають грунтовий врожай. Короткоплідні огірочки подешевшали з 54,06 до 24,90 грн/кг, а тепличні з 55,01 до 29,60 грн/кг.

У супермаркеті Varus огірки ґрунтові продають по 32,99 грн за кг. В Ашані огірки можна купити за 24,90 грн, у Novus – за 28,99 грн. А ось гладенькі огірки подорожчали з 58,11 грн/кг до 65,00 грн/кг. У Метро кілограм таких огірків коштує 55 грн, у Novus – 69,99 грн, у Мегамаркеті – 65 грн.

Щодо цін на помідори, то в деяких супермаркетах овоч подешевшав. Середній цінник на червоні помідори впав з 70,38 грн/кг до 57,20 грн/кг. Рожеві опустилися у ціні з 89,05 грн/кг до 74,23 грн/кг, а помідори сорту вершки подешевшали з 82,63 грн/кг до 74,45 грн/кг.

У супермаркетах Ашан та Varus вартість помідорів стартує від 49,90 грн за кг. У Мегамаркеті помідори набагато дорожчі – від 69 грн за кг. Рожеві сорти томатів зазвичай коштують дорожче. В Ашані – 74,90 грн, у Novus – 77,89 грн, у Метро – 69,90 грн. Помідори сорту вершки на сьогоднішній день варіюються від 60 до 85 грн за кг.

Раніше повідомлялося, як в українських супермаркетах змінилися ціни на молоко, цукор та борошно.