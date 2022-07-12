Робота в Україні: регіони, в яких з'явилось багато вакансій

У деяких регіонах України кількість вакансій вже почала перевищувати попит на робочі місця. Тобто робота сьогодні вже не в такому гострому дефіциті, як це було на початку війни.

На початку війни ринок праці в Україні зазнав великих втрат. Практично одночасно припинили свою роботу багато підприємств. Через це мільйони українців за кілька днів позбулися своїх робочих місць. Однак вже у квітні ситуація на ринку праці почала потроху стабілізуватись. Почали з'являтись нові вакансії. І тепер щодня на сайтах з вакансіями з'являється нова робота, і її стає дедалі більше. А в деяких регіонах взагалі вже відчувається дефіцит кадрів.

Про те, що відбувається зараз на ринку праці, розповів нардеп-"слуга", голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев.

За словами Гетьманцева, ринок праці почав оговтуватись від потрясінь перших місяців війни. Підприємці навчилися жити і розвивати свій бізнес у нових реаліях. Немало ФОПів уже відновили свою діяльність і тепер потребують нових робочих рук. А в деяких регіонах уже навіть відчувається дефіцит кадрів, чого давно не було на українському ринку праці.

Так, зараз з'явилось багато вільних вакансій у п'яти містах: Львові, Івано-Франківську, Києві, Одесі та Дніпрі. А незабаром роботи стане ще більше. Адже уряд запускає низку програм, які допоможуть становленню нових підприємств, а також зміцненню і розвитку тих, що вже існують.

Крім того, незабаром безробітних українців почнуть залучати до оплачуваних суспільно корисних робіт.

Уряд планує також інші програми, які допоможуть розвитку бізнесу і працевлаштуванню громадян. Зокрема, ці програми будуть орієнтовані на:

швидку перекваліфікацію спеціалістів;

зменшення фінансового навантаження на підприємців;

запуск нових програм зайнятості;

підтримку громадян, які переїжджають на роботу з одного регіону в інший.

В рамках масштабного проекту єРобота, який запускає уряд, десятки тисяч українців зможуть отримати стартовий капітал для розвитку власного бізнесу. Причому, якщо вони створять на своїх підприємствах робочі місця, то фінансова допомога від держави буде безповоротною.

Нагадаємо, підприємці та їхні наймані працівники, які були змушені скоротити обсяги виробництва, і в яких скоротилися доходи, можуть отримати від держави допомогу з часткового безробіття.