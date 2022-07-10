Німеччина блокує допомогу ЄС Україні: Берлін заморозив 9 млрд євро – ЗМІ

Німеччина понад місяць блокує передачу Україні пакета допомоги від Європейського Союзу обсягом 9 млрд євро, пише газета Corriere della Sera із посиланням на свої джерела.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер поки що погодився лише на перший транш у розмірі 1 млрд євро, гроші мають перерахувати у липні. Водночас Україна, як країна, що воює, потребує 5 млрд євро щомісяця.

Блокування траншу допомоги Україні може бути пов'язане з небажанням міністра виділяти кошти шляхом надання фактично безвідсоткових кредитів під гарантії європейських держав, як це було під час епідемії коронавірусу.

Лінднер мотивує заморожування допомоги тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити 900 млн євро зовнішнього боргу.