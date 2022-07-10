Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла

Ринок житла в Україні досі залишається у сплячому стані. Проте вже до осені він може пожвавитись. До осені девелопери почнуть пропонувати покупцям непогані знижки. Ціни на квартири можуть здешевшати від 10 до 25%.

Такими прогнозами поділився співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Він вважає, що забудовники підуть на знижки із різних причин. По-перше, їм потрібно буде десь взяти гроші для початку нового будівництва. А по-друге, пропонуючи ціни на квартири зі знижками, вони покажуть свою лояльність до покупців та готовність йти на компроміс, що дозволить їм заробити непогане реноме на ринку житла.

Сьогодні у невизначеному стані перебувають і покупці, і продавці житла. Покупці чекають на закінчення війни, щоби зрозуміти, що і де можна безпечно придбати. А продавці чекають на нові ціни. Адже будматеріали всюди у світі дорожчають. Крім того, в Україні прийнято нові будівельні норми, які призведуть до різкого подорожчання вартості житла.

Приблизно до кінця літа-початку осені столичні девелопери почнуть пропонувати покупцям житло з великими знижками. Розмір знижок становитиме від 10 до 25%, вважає Семенцов. Він залежатиме від ступеня готовності житла, а також від кількості непроданих квартир у тому чи іншому будинку та від ступеня незалежності забудовника від грошей інвесторів.

Тобто, чим вищий відсоток готовності житла, чим більше квартир вже продано в будинку, що будується, і чим більше вільних грошей є у девелопера, тим менше він поступиться покупцеві. У таких забудовників можна розраховувати хіба що на 10%-у знижку. Зазвичай такі знижки можуть дати на квартири з 70% і вище готовністю.

А ось на житло, яке готове лише наполовину, відсоток знижки, звичайно, буде вищим – до чверті ціни.

"Йдеться про те, що очікувані знижки будуть застосовуватися на квартири, виставлені на продаж за довоєнними цінами і з максимальною оплатою на момент придбання. Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців в об'єкти з високим ступенем готовності", - говорить Семенцов.

Така готовність йти на компроміси, безумовно, має бути оцінена покупцями. І вони вже з більшою ймовірністю вкладуть свої кровні саме у квартиру від цього забудовника, переконаний експерт.

Однак, незважаючи на запропоновані знижки, на велику активізацію ринку житла поки що розраховувати не варто, переконаний Володимир Семенцов. До закінчення війни угоди на ринку житла не будуть масовими, а, радше, точковими. Купувати квартири будуть лише ті, хто ще до війни визначився і намітив купити собі квартиру саме в цьому населеному пункті або навіть у цьому житловому масиві.

Нових знижок уже не буде: житло почне дорожчати

Втім, громадянам, які справді налаштовані на купівлю житла, експерт радить поквапитися та скористатися осінніми знижками: дешевшими квартири вже не будуть. Адже в Україні вийшов новий закон, який зобов'язує девелоперів зводити будинки з укріпленим підземним паркінгом та бомбосховищем. Через витрати на створення таких притулків нові житлові об'єкти будуть уже, як мінімум, на 15% дорожчими за існуючі.

Нагадаємо, українцям, що втратили своє житло через війну, обіцяють списати кредити, які вони брали на придбання цього житла.