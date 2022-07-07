Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень

В Україні після початку війни виник дисбаланс на ринку нерухомості. Попит на оренду квартир виявився набагато нижчим за пропозицію, що спричинило падіння цін. Багато наших співвітчизників стали біженцями та залишили країну. Зараз ситуація стабілізувалася – орендоване житло знову дорожчає.

Оренда квартир після 24 лютого стала доступнішою на 30-50%. У столиці падіння цін досягло рекордних 40-50%. У перший місяць війни багато орендодавців дозволяли орендарям не вносити плату за житло. Українці могли винайняти 1-кімнатне житло за 4-5 тисячі гривень.

Глава Асоціації фахівців нерухомості України Юрій Піта повідомив, що зараз панічні настрої громадян пішли на задній план. Вартість орендованого житла поступово повертається до довоєнного рівня.

"Падіння цін, що виникло раніше, пов'язане з тим, що дуже багато пропозицій, попит ще не досить активний. Хоча ми спостерігаємо, що частина країни повертається до досить активного рівня. Західні регіони також повертаються до довоєнного рівня, з'явилася досить велика кількість пропозицій, дефіциту немає ", - вказав експерт.

Столичні ріелтори зазначають, що ситуація із травня-червня мало змінилася. Орендодавці пропонують квартири зі знижками 20-30% від цін, які встановлювали перед війною. При цьому угод все одно мало.

Затишшя спостерігається і на ринку продажу житла в новобудовах. Проте квартири продовжують дорожчати. Стало відомо, де максимальні ціни на первинку.