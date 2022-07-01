Der Spiegel: Врожай пшениці в Україні цього року буде менший і проблема не лише у війні

Це дуже погані новини для продовольчої безпеки у всьому світі. У 2022 році врожай пшениці в Україні буде значно меншим, ніж у 2021-му, про що свідчать супутникові дані.

Як пише Der Spiegel , аграрні трейдери й неурядові організації вже кілька тижнів стежать за ситуацією на українських полях. Будучи п’ятим за величиною експортером пшениці у світі, Україна в мирні роки грала роль надійного постачальника для бідних країн. Але цього року український врожай буде значно меншим, ніж раніше.

Розрахунки компанії Baywa, зроблені на основі даних з супутників, свідчать, що Україна цього року збере близько 22,48 мільйонів тонн пшениці. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 17% менше.

«Дані свідчать, що врожай буде нижче середнього, і цього вже не уникнути. Це катастрофа, особливо для людей у найбідніших країнах», - сказав директор Baywa Клаус Йозеф Лутц.