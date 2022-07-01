Der Spiegel: Врожай пшениці в Україні цього року буде менший і проблема не лише у війні
Експерти кажуть, що наслідки війни і сильна посуха серйозно скоротять цьогорічний український врожай, інформує
Це дуже погані новини для продовольчої безпеки у всьому світі. У 2022 році врожай пшениці в Україні буде значно меншим, ніж у 2021-му, про що свідчать супутникові дані.
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Розрахунки компанії Baywa, зроблені на основі даних з супутників, свідчать, що Україна цього року збере близько 22,48 мільйонів тонн пшениці. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 17% менше.
«Дані свідчать, що врожай буде нижче середнього, і цього вже не уникнути. Це катастрофа, особливо для людей у найбідніших країнах», - сказав директор Baywa Клаус Йозеф Лутц.