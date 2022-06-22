Вартість гречки в Україні побила черговий рекорд: супермаркети оновили ціни на популярну крупу

Крупи в Україні продовжують дорожчати. Наприкінці червня вартість гречаної крупи у найбільших українських супермаркетах становить майже 90 грн/кг. За місяць гречка додала у ціні понад 10 грн за кг.

Так, у червні порівняно з цінами у травні середня ціна гречки зросла з 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг. Подорожчання крупи почалося з квітня, і продовжується до цього дня.

У багатьох супермаркетах спостерігається ажіотаж навколо круп, які швидко зникають із полиць. Якщо гречка з'являється за акційною ціною, її відразу ж забирають. Деякі торгові мережі встановлюють обмеження на такі продукти, як сіль, сода, цукор, гречка, тому що люди розкуповують товар швидше, ніж магазини встигають поповнювати запаси.

Наприклад, у супермаркеті Varus кілограм гречки коштує на сьогоднішній день 89,90 грн. В наявності є крупа в пачках по 400 г, яка коштує 63,90 грн.

Кілограм гречки в АТБ коштує 70,90 грн . В наявності є крупа власної торгової марки "Власний вибір", так і інших виробників. Наприклад, 1 кг гречки Attuale коштує 99,90 грн

Гречка у супермаркетах Metro продається за 89,50 грн за кг. Також є крупа по 95,90 грн за кг іншого виробника. На сьогоднішній день доставка продуктів із Metro не здійснюється.

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на інші крупи в українських супермаркетах у червні.