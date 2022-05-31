«Печать» гривни убивает к ней доверие — Кирилл Шевченко

Эмиссионное финансирование Госбюджета и отсутствие возможности удерживать обменный курс на наличном рынке убивают доверие к гривне, отмечает в своей колонке для ZN/UA глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, сейчас Национальный банк "печатает" гривну для финансирования подавляющей части бюджетного дефицита за счет эмиссии. Это приводит к девальвационному и инфляционному давлению.

«Отчасти это давление сдерживается фиксацией безналичного обменного курса и усилением валютных ограничений. Однако для этого Национальный банк тратит дефицитные международные резервы. Это снижает доверие к устойчивости гривни и усиливает девальвационные ожидания», - подчеркивает руководитель НБУ.

Он подчеркнул, что продажи на валютном рынке поступлений международной помощи лишь частично решают эту проблему, поскольку эти средства преимущественно кредитные (пусть и полученные под очень низкий, нерыночный процент) и их нужно будет возвращать. Как следствие, ожидания будущего не будут улучшаться.

«Чем дольше будут накапливаться дисбалансы, тем больше потеря стоимости гривны, и тем дольше будет восстановление доверия к национальной валюте. При прочих равных условиях такие условия потребуют более высоких процентных ставок и более длительного использования валютных ограничений в будущем», - отмечает Шевченко и добавляет, что это будет сдерживать экономический потенциал страны.