По крайней мере пять известных роSSийских бизнесменов покончили жизнь самоубийством - CNN

Четверо погибших были связаны с роSSийским государственным энергетическим гигантом «Газпром», информирует ZN.ua.

По крайней мере пять известных роSSийских бизнесменов покончили жизнь самоубийством - CNN

По крайней мере пять известных роSSийских бизнесменов покончили жизнь самоубийством с конца января, причем трое из них предположительно убили членов своих семей, прежде чем покончить с собой, сообщает CNN.

Четверо погибших были связаны с роSSийским государственным энергетическим гигантом «Газпром» или одной из его дочерних компаний.

По сообщению роSSийских государственных СМИ РИА Новости, 30 января 2022 года в поселке Ленинский под Ленинградом был найден мертвым топ-менеджер «Газпрома».

РИА сообщило, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка и что следователи расследуют смерть как самоубийство. РоSSийская национальная телерадиокомпания РенТВ опознала мужчину как Леонида Шульмана, начальника транспортного отдела «Газпром инвест».

Всего через месяц после этого в том же поселке был найден мертвым еще один топ-менеджер «Газпрома». Александр Тюлаков. Независимая роSSийская «Новая газета» сообщила, что он покончил жизнь самоубийством.

CNN обратился в Следственный комитет РоSSии с просьбой прокомментировать эти два случая, но не получил ответа.

Михаил Уотфорд, роSSийский миллиардер украинского происхождения, был найден мертвым в своем доме в английском графстве Суррей 28 февраля.

Полиция Суррея сообщила CNN, что смерть расследуется и что слушание состоится 29 июля.

Еще один роSSийский бизнесмен Василий Мельников был найден мертвым вместе со своей семьей в Нижнем Новгороде в конце марта, сообщает роSSийская газета «Коммерсантъ».

Мельников владел компанией «МедСтом», производившей медицинские товары. По данным Следственного комитета РоSSии, 23 марта были обнаружены ножевые ранения 43-летнего мужчины, его 41-летней жены и двух детей в возрасте 4 и 10 лет.

В комитете не назвали имя Мельникова, но возраст погибших и место происшествия соответствуют сообщению Ъ.

«Следователи] рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе убийство детей и жены главой семьи с последующим самоубийством», — сообщили в комитете.

А ранее в этом месяце еще два роSSийских бизнесмена погибли в очевидных случаях убийства и самоубийства.

Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев был найден мертвым с женой и дочерью в своей московской квартире 18 апреля, сообщает роSSийское государственное информационное агентство ТАСС.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, ТАСС заявило, что власти расследуют смерть Аваевых как убийство-самоубийство.

Представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что родственник обнаружил тела Аваевых после того, как водитель семьи и няня сказали, что они не могут связаться с ними по телефону или попасть в квартиру, так как дверь была закрыта изнутри.

Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка, который недавно уехал из РоSSии в Украину, сказал CNN, что не верит, что Аваев покончил с собой.

«Его работа заключалась в том, чтобы заниматься частным банковским обслуживанием, то есть иметь дело с VIP-клиентами. Он распоряжался очень большими суммами денег. Итак, он покончил с собой? Я так не думаю», — сказал Волобуев CNN.

Всего через день, 19 апреля, к северу от Барселоны был найден мертвым Сергей Протосеня, бывший руководитель газовой компании «Новатэк», частично принадлежащей «Газпрому». Тела его жены и дочери были найдены неподалеку, сообщил CNN на прошлой неделе официальный источник, близкий к следствию.

Протесеню, его жену и дочь нашли в их доме в Льорет-де-Мар, средиземноморском курорте недалеко от Барселоны.

По словам источника, тела двух женщин со следами насилия были найдены в роскошном доме семьи, а тело Протосении было найдено в саду снаружи. Дело расследуется как двойное убийство и последующее самоубийство по делу о домашнем насилии.

В беседе с Daily Mail сын Протосени поставил под сомнение версию событий, предположив, что вместо этого был убит его отец.

«Он любил мою мать и особенно Марию, мою сестру. Она была его принцессой. Он никогда не мог сделать ничего, чтобы навредить им. Я не знаю, что произошло в ту ночь, но знаю, что мой папа не причинял им вреда», — сказал Федор Протосеня, находившийся в момент убийства вне дома.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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