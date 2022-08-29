У Харкові банда вкрала з АЗС 600 літрів дизеля

У Харкові поліцейські затримали чотирьох місцевих мешканців, які вкрали з АЗС майже 600 літрів дизельного палива. Троє з них раніше вже були притягнуті до кримінальної відповідальності, повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зокрема, зловмисників затримали у Новобаварському районі Харкова зранку 27 серпня. У них виявили 30 каністр з дизельним паливом. Як виявилося, вони під час комендантської години приїхали на АЗС, відкрили кришку резервуару та за допомогою насоса і шланга викачали майже 600 літрів палива.

Надалі зловмисники спробували втекти з краденим паливом, але привернули увагу патрульних поліцейських. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу поліції.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Досудове слідство триває. Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри у скоєнні злочину та про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали шахрая, який по підробленим документам "продав" 3 неіснуючі автомобіля та привласнив 220 000 гривень.