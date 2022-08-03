МВС оновила сервіси для сплати штрафів ПДР: що змінилось

МВС оновило офіційні застосунки.

МВС оновила сервіси для сплати штрафів ПДР: що змінилось
© Pixabay

Міністерство внутрішніх справ оновило офіційний застосунок «Штрафи ПДР» та телеграм-бот. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Відтак, користувачам слід перевстановити застосунок та оновити підписку у боті і додати своє авто для отримання повідомлень.

В МВС нагадали, що за допомогою офіційних сервісів можна сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, отримувати нові постанови, а також стежити за їх статусом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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