2022-08-03
МВС оновила сервіси для сплати штрафів ПДР: що змінилось
МВС оновило офіційні застосунки.
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Міністерство внутрішніх справ оновило офіційний застосунок «Штрафи ПДР» та телеграм-бот. Про це
Відтак, користувачам слід перевстановити застосунок та оновити підписку у боті і додати своє авто для отримання повідомлень.
В МВС нагадали, що за допомогою офіційних сервісів можна сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, отримувати нові постанови, а також стежити за їх статусом.
Микита Ткаченко, ZN.ua