МВС оновила сервіси для сплати штрафів ПДР: що змінилось

Міністерство внутрішніх справ оновило офіційний застосунок «Штрафи ПДР» та телеграм-бот. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Відтак, користувачам слід перевстановити застосунок та оновити підписку у боті і додати своє авто для отримання повідомлень.

В МВС нагадали, що за допомогою офіційних сервісів можна сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, отримувати нові постанови, а також стежити за їх статусом.