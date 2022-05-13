Киевлян призвали не нарушать ПДД и парковки

Власти Киева призвали жителей столицы не нарушать ПДД и парковки, напомнив, что автомобили нарушителей будут эвакуировать. Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

Киевлян призвали не нарушать ПДД и парковки

Он отметил, что в последнее время в Киеве стало больше частных автомобилей, так как киевляне возвращаются в свои дома. При этом стало больше водителей, нарушающих правила дорожного движения и правила парковки.

Поворозник напомнил, что в столице сейчас за парковку деньги не берут, однако это не значит, что "нужно оставлять автомобили там, где захочется". За нарушение правил парковки автомобили подлежат эвакуации на штрафплощадку.

Киевлян призвали не нарушать ПДД и парковки

Первый заместитель главы КГГА также попросил водителей не забывать пропускать автомобили скорой медицинской помощи и машины с гуманитарными грузами.

Призыв властей Киева своевременен. Так, на одной из улиц столицы автомобиль на скорости более 100 км/ч врезался в защитные блоки. Удар был такой сильный, что автомобиль сплющило, а два человека погибли на месте.

Ранее стало известно, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации скорости.


Максимов Віталій, Тудей

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