Во Львове начинается строительство арены для проведения Евробаскета-2025

Комплекс будет рассчитан на 10 тысяч зрительских мест.

Во Львове начинается строительство арены для проведения Евробаскета-2025

Строительство спортивно-развлекательного комплекса для проведения мужского Чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет-2025 во Львове начнется уже в этом году. Проект реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий по результатам встречи с делегацией Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА – Европа).

По его словам, современный мультифункциональный спортивный комплекс разместят по адресу ул. Стрыйская,199, вблизи стадиона Арена-Львов.

“Мы являемся одними из главных претендентов (на проведение ЕвроБаскета – ред.), а потому, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, уже в этом году в 3-х городах – Киеве, Львове и Днепре начнется строительство современных спортивных баскетбольных стадионов, европейского образца”,- рассказал Козицкий.

Комплекс для проведения соревнований по Евробаскету во Львове рассчитан на 10 тысяч зрительских мест. Сейчас ведутся геодезические работы и изготовление проектно-сметной документации.

“На главном зале смогут проходить игры по зимним видам спорта. В частности, хоккей, следж-хоккей (паралимпийский вид хоккея для людей с ограниченными физическими возможностями), фигурное катание, шорт-трек, керлинг. А также: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теннис, флорбол”, – отметил глава области.

Он добавил, что при необходимости главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанных боевых искусств), восточных единоборств, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, а также проведения культурных мероприятий. Также в этих залах смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнит все требования, необходимые для организации Евробаскета. В частности, в рамках инициированной им программы Большое строительство начнется возведение спортивных арен для проведения чемпионата.

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