На Аллее славы в Киеве символическими звездами отметили украинских паралимпийцев

Это Максим Крипак, Виктор Смирнов и Елена Юрковская.

Фото: paralympic.org.ua

В Киеве на Аллее славы возле ТРЦ Gulliver символическими звездами отметили трех украинских паралимпийцев: Елену Юрковскую, Максима Крипака и Виктора Смирнова, сообщает sportarena.com.

"Это действительно уникальное событие - открытие трех паралимпийских звезд. Да еще каких - героев Украины! Герои украинского паралимпийского спорта - провайдеры становления и признания Украины в мире. Очень значимо, что признание украинских паралимпийцев становится частью общественного сознания граждан Украины, власти, гражданского общества и социально ответственного бизнеса", - заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Пловец Крипак принял участие в двух Паралимпиадах, на которых выиграл 15 медалей (10 золотых, 4 серебряные и бронзовую).

Еще один пловец Смирнов, который принял участие в пяти Паралимпиадах, также имеет на своем счету 15 медалей (6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых).

Юрковская - парабиатлонистка, которая выиграла 18 медалей на зимних Паралимпийских играх (5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых). На ее счету четыре паралимпиады.

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