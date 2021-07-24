В Киеве развернули две фан-зоны для просмотра Олимпиады

Фан-зоны будут работать в Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк).

В Киеве развернули две фан-зоны для просмотра летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщили в КГГА.

Фан-зоны будут работать в Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк) до 8 августа.

Кроме трансляции Олимпийских игр, на территории фан-зон проведут 53 мастер-класса по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Напомним, Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио по дзюдо (весовая категория до 48 кг).

23 июля в Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Ожидаемые спортивные соревнования должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет был вынужден их отложить. В этом году Игры с большим количеством ограничений все-таки проведут, они продлятся до 8 августа.

В Токио около 11 тысяч атлетов будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.

Украину на главном старте планеты будут представлять полторы сотни олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

На предыдущей Олимпиаде в Рио сборная Украины завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые.