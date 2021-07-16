Ультрас "Динамо" порвали баннеры "Шахтера" в Киеве

Фото с рваными баннерами ультрас "Динамо" WBC подписали "Вам здесь не рады".

Группировка ультрас "Динамо" WBC опубликовала в социальных сетях порванные баннеры "Шахтера".

Накануне "Шахтер" проводил презентацию новой формы, а в центре Киева появились рекламные баннеры с эмблемой донецкого клуба, которые в первозданном виде провисели недолго.

Фото с рваными баннерами ультрас "Динамо" WBC подписали "Вам здесь не рады".

Напомним, с прошлого сезона "Динамо" и "Шахтёр" делят один стадион - НСК "Олимпийский".

Ранее ультрас "Динамо" запомнились акциями против экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.