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2021-07-16
Ультрас "Динамо" порвали баннеры "Шахтера" в Киеве
Фото с рваными баннерами ультрас "Динамо" WBC подписали "Вам здесь не рады".
Группировка ультрас "Динамо" WBC опубликовала в социальных сетях порванные баннеры "Шахтера".
Накануне "Шахтер" проводил презентацию новой формы, а в центре Киева появились рекламные баннеры с эмблемой донецкого клуба, которые в первозданном виде провисели недолго.
Фото с рваными баннерами ультрас "Динамо" WBC подписали "Вам здесь не рады".
Напомним, с прошлого сезона "Динамо" и "Шахтёр" делят один стадион - НСК "Олимпийский".
Ранее ультрас "Динамо" запомнились акциями против экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.