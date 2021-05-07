Гамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives Matter

Автогонщик упрекнул функционеров.

Льюис Гамильтон и 4-кратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель
Фото: HH / ANP
Льюис Гамильтон и 4-кратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель

7-кратный и действующий чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое не только запрещает на Олимпийских играх проводить акции, связанные с движением Black Lives Matter, но и вводит запрет на ношение одежды с соответствующей символикой .

"Если это правда, то неприятно слышать, что людей заставят молчать под страхом наказания", - написал Гамильтон в сториз на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, пилот "Мерседеса" в мире спорта является одним из главных идеологов движения BLM. Кроме того, британец является лидером не только в области борьбы с расизмом, но также одним из активистов в вопросах гендерного неравенства и защиты прав ЛГБТ

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