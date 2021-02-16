На церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 года

Им стал футболист "Вереса" Геннадий Пасич.

Геннадий Пасич
Фото: ФК "Карпаты"
Геннадий Пасич
Накануне состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

Во время ивента определили лучший гол 2020 года.

Победителем в этой номинации стал полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич. 27-летний футболист отметился эффектным взятием ворот в матче 15-го тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт".

В числе номинантов также коллеги Пасича по амплуа Дмитрий Хомченовский из "Зари" и "динамовец" Виктор Цыганков.

Гол Хомченовского в матче УПЛ против "Десны":

Гол Цыганкова в поединке Лиги наций с командой Испании:

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