На церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 года

Им стал футболист "Вереса" Геннадий Пасич.

Фото: ФК "Карпаты" Геннадий Пасич

Накануне состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

Во время ивента определили лучший гол 2020 года.

Победителем в этой номинации стал полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич. 27-летний футболист отметился эффектным взятием ворот в матче 15-го тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт".

В числе номинантов также коллеги Пасича по амплуа Дмитрий Хомченовский из "Зари" и "динамовец" Виктор Цыганков.

Гол Хомченовского в матче УПЛ против "Десны":