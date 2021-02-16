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2021-02-16
На церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 года
Им стал футболист "Вереса" Геннадий Пасич.
Фото: ФК "Карпаты"
Во время ивента определили лучший гол 2020 года.
Победителем в этой номинации стал полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич. 27-летний футболист отметился эффектным взятием ворот в матче 15-го тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт".
В числе номинантов также коллеги Пасича по амплуа Дмитрий Хомченовский из "Зари" и "динамовец" Виктор Цыганков.
Гол Хомченовского в матче УПЛ против "Десны":
Гол Цыганкова в поединке Лиги наций с командой Испании: