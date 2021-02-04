Ястремская прокомментировала решение САS отклонить ее апелляцию на временное отстранение от соревнований

Украинка разочарована таким решением.

Ястремская прокомментировала решение САS отклонить ее апелляцию на временное отстранение от соревнований
Даяна Ястремська
Фото: WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отклонить ее апеляяцию на временное отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста.

20-летняя киевлянка надеется, что дело не дойдет до дисквалификации.

"С грустью узнала новость о том, что CAS отклонил мою апелляцию. Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF і CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении от соревнований", - написала Даяна в своем аккаунте в Twitter.

"Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый суд ITF от меня, свидетелей и экспертов", - убежденно заявила украинка.

"Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире "Большого Шлема" в году. Я благодарна власти за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена.

Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку", - отметила Ястремская .

Statement about the CAS decision: pic.twitter.com/SYi2GiJBC6

— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 3, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Блок рекламы


Похожие новости
Спортивный арбитражный суд принял решение по апелляции ЯстремскойСпортивный арбитражный суд принял решение по апелляции Ястремской
УЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. ФутболУЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. Футбол
Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд против Международной федерации теннисаЯстремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд против Международной федерации тенниса
Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею в Минске резко отреагировал на решение IIHF забрать у Беларуси мировой форумОргкомитет ЧМ-2021 по хоккею в Минске резко отреагировал на решение IIHF забрать у Беларуси мировой форум
Ястремская вылетела на Australian Open несмотря на допинговый скандалЯстремская вылетела на Australian Open несмотря на допинговый скандал
Лидера украинской сборной по спортивной гимнастике отстранили от соревнований Международной федерациейЛидера украинской сборной по спортивной гимнастике отстранили от соревнований Международной федерацией
В ралли "Дакар" -2021 приняли странное решение и ввели ограничение скорости до 180 км/чВ ралли "Дакар" -2021 приняли странное решение и ввели ограничение скорости до 180 км/ч
РоSSия собирается обжаловать решение CAS о дисквалификации, из-за процессуальных нарушенийРоSSия собирается обжаловать решение CAS о дисквалификации, из-за процессуальных нарушений
WADA выразила разочарование решением CAS отстранить РоSSию на два года от международных соревнованийWADA выразила разочарование решением CAS отстранить РоSSию на два года от международных соревнований
Владелец "Ингульца" назвал предвзятым решение УАФ засчитать его команде техническое поражение в матче с "Шахтером". ФутболВладелец "Ингульца" назвал предвзятым решение УАФ засчитать его команде техническое поражение в матче с "Шахтером". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости