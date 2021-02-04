Ястремская прокомментировала решение САS отклонить ее апелляцию на временное отстранение от соревнований

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отклонить ее апеляяцию на временное отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста.

20-летняя киевлянка надеется, что дело не дойдет до дисквалификации.

"С грустью узнала новость о том, что CAS отклонил мою апелляцию. Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF і CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении от соревнований", - написала Даяна в своем аккаунте в Twitter .

"Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый суд ITF от меня, свидетелей и экспертов", - убежденно заявила украинка.

"Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире "Большого Шлема" в году. Я благодарна власти за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена.

Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку", - отметила Ястремская .